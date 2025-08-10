Son Dakika: Balıkesir'de peş peşe deprem! Bir bina yıkıldı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.6 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

10 Ağustos 2025 saat 20.01’de gerçekleşen deprem, yerin 6.78 kilometre derinliğinde kaydedildi. Depremin koordinatları 39.21667 Kuzey enlemi ve 28.15056 Doğu boylamı olarak açıklandı.

Yıkılan binaların olduğu bildirildi.



AFAD, Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini bildirdi.

Ayrıntılar geliyor...