“Terörsüz Türkiye” komisyonunun üyeleri açıklandı! Partilerin listesi netleşti: Listede kimler var?

PKK'nın silah bırakmasıyla başlayan ve “Terörsüz Türkiye” adıyla anılan süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Sürecin Meclis ayağı için hazırlanan komisyonun yapısı netleşti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un siyasi partilerden komisyon üyelerini bildirmelerini istemesinin ardından süre doldu ve isimler kesinleşti.



ÇALIŞMALAR AĞUSTOSTA BAŞLAYACAK

Başlangıçta 51 milletvekiliyle kurulması planlanan komisyon, İYİ Parti’nin katılmayacağını açıklamasıyla 47 üyeden oluşacak. TBMM Başkanı Kurtulmuş, komisyonun ağustos ayının ilk haftasında çalışmalarına başlayacağını duyurdu. Karar alınabilmesi için gerekli yeter sayı ise en az 30 olacak.

Komisyondaki üye dağılımı şöyle:

AK Parti: 21

CHP: 10

DEM Parti: 4

MHP: 4

Yeni Yol Grubu (Gelecek, DEVA, Saadet): 3

HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP: 1’er milletvekili

PARTİLERDEN KOMİSYONA SUNULAN İSİMLER

Komisyonda yer alacak milletvekilleri partiler tarafından şu şekilde belirlendi:

AK Parti:

Abdulhamit Gül (Gaziantep),

Mustafa Şen (Trabzon)

Kürşad Zorlu (Ankara)

Hüseyin Yayman (Hatay)

Cüneyt Yüksel (İstanbul)

Sunay Karamık (Adana)

Selami Altınok (Erzurum)

Kemal Çelik (Antalya)

Mehmet Sait Yaz (Diyarbakır)

Mahmut Atilla Kaya (İzmir)

Şengül Karslı (İstanbul)

Mehmet Şahin (Kahramanmaraş)

Ayşe Böhürler (Kayseri)

Radiye Sezer Katırcıoğlu (Kocaeli)

Tahir Akyürek (Konya)

Ali Kıratlı (Mersin)

Cevahir Asuman Yazıcı (Şanlıurfa)

Gökhan Diktaş (Tekirdağ)

Burhan Kayatürk (Van)

Abdurrahman Babacan (Malatya)

Ersan Aksu (Samsun)

CHP:

Murat Emir (Ankara)

Okan Konuralp (Ankara)

Nurhayat Altaca Kayışoğlu (Bursa)

Mustafa Sezgin Tanrıkulu (Diyarbakır)

Türkan Elçi (İstanbul)

Turan Taşkın Özer (İstanbul)

Oğuz Kaan Salıcı (İstanbul)

Murat Bakan (İzmir)

Gökçe Gökçen (İzmir)

Mehmet Salih Uzun (İzmir)

MHP:

Feti Yıldız (İstanbul)

Muhammed Levent Bülbül (Sakarya)

Halil Öztürk (Kırıkkale)

Yücel Bulut (Tokat)

DEM Parti:

Gülistan Kılıç Koçyiğit (Kars)

Meral Danış Beştaş (Erzurum)

Hakkı Saruhan Oluç (Antalya)

Cengiz Çiçek (İstanbul)

Yeni Yol Grubu:

Bülent Kaya (İstanbul)

Mehmet Emin Ekmen (Mersin)

Mustafa Bilici (İzmir)

TİP: Ahmet Şık (İstanbul)

EMEP: İskender Bayhan (İstanbul)

Yeniden Refah Partisi: Doğan Bekin (İstanbul)

DSP: Önder Aksakal

HÜDA PAR: Zekeriya Yapıcıoğlu

Komisyonda temsil edilmeyen iki parti dikkat çekti. İYİ Parti, kendisine ayrılan üç kontenjanı kullanmadı. Demokrat Parti de sahip olduğu bir üyelik hakkı için isim bildirmedi. Bu iki partinin sürece dahil olmaması nedeniyle komisyon 47 vekille oluşturulacak.

KOMİSYONUN İSMİ TARTIŞMA YARATTI

Komisyonun resmi adının ne olacağı henüz netleşmedi. Numan Kurtulmuş, partilere gönderdiği yazıda “Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM bünyesinde kurulacak olan komisyon” ifadesini kullandı.

Ancak bu adlandırma muhalefet partileri tarafından eleştirildi. DEM Parti, “Terörsüz Türkiye” ismine itiraz ederek, komisyonun adının ortak kararla belirlenmesi gerektiğini ifade etti. CHP de benzer bir tutum sergileyerek, Cumhur İttifakı’nın siyasi söylemi hâline gelen bu ifadeye karşı çıktı.

CHP'nin önerdiği isim ise şu şekilde oldu: “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu.” Öte yandan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Temmuz’da yaptığı açıklamada komisyon için “Millî Birlik ve Dayanışma Komisyonu” ifadesini kullanmıştı.