Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’le görüştü

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti. Görüşmeye dair fotoğraf, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’le görüştü
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü ziyaret etti.

Görgün, büyükelçi Celal’i başkanlık makamında ağırladı. Görüşmeye dair bir kare, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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