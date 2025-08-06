Ukrayna Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’le görüştü
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü makamında ziyaret etti. Görüşmeye dair fotoğraf, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ü ziyaret etti.
Görgün, büyükelçi Celal’i başkanlık makamında ağırladı. Görüşmeye dair bir kare, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaşıldı.
📍 Ankara— SSB (@SavunmaSanayii) August 6, 2025
Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Sn. Nariman Celal’i Başkanlığımızda ağırladı.
Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederiz. pic.twitter.com/bHonxVB1yZ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı