Gönül Dağı 176.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle
Amcaoğulları, Süleyman’a yardım etmeye karar verir. Süleyman, şirketinde özel kasada sakladığı bir kutuyu getirmelerini ister.
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Amcaoğulları gizlice şirkete girebilecek midir? Selma’nın gözleriyle ilgili yaşadığı sorun devam etmektedir. Selma ne yapacaktır? Ali, 23 Nisan’da TBMM’ye gitmek ister. Meclise ulaşabilmek için mektup yazmaya karar verir. Ali’nin mektubu yerine ulaşabilecek midir? 175. Bölümde bu sorulara cevap aranmıştı.