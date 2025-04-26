Gönül Dağı 176.bölüm kesintisiz ve reklamsız izle: Gönül Dağı son bölüm izle

Amcaoğulları gizlice şirkete girebilecek midir? Selma’nın gözleriyle ilgili yaşadığı sorun devam etmektedir. Selma ne yapacaktır? Ali, 23 Nisan’da TBMM’ye gitmek ister. Meclise ulaşabilmek için mektup yazmaya karar verir. Ali’nin mektubu yerine ulaşabilecek midir? 175. Bölümde bu sorulara cevap aranmıştı.

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https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002