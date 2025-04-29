Ulusal Kanal’da bayrak değişimi: Ekrem Ataer Genel Yayın Yönetmeni oldu

Erkan Önsel, “Sayın Ekrem Ataer, Ulusal Kanal’ın Genel Yayın Yönetmenliği’ne atandı. Şimdi bunun mutluluğu içindeyiz hepimiz,” dedi.

TRT’de 11 yılı olmak üzere toplam 32 yıllık meslek hayatında pek çok program ve projeye imza atan müzikolog, yazar ve programcı Ekrem Ataer, “Büyük zafere ilerleme açısından yapılan bu değişiklikler, izleyicilerimizle birlikte yürüdüğümüz yolda yeni bir aşamadır. Çetin görevlere sevinç içinde giriyoruz,” ifadelerini kullandı.

Çağdaş Cengiz de yayın sırasında yaptığı konuşmada, “Bu yükü hep birlikte omuzlayacağız. Size bir genel müdür ya da sunucu olarak değil, mücadele arkadaşı olarak söz vermek isterim,” dedi.

Görevine başlayan Ekrem Ataer, Ulusal Kanal’daki sorumluluğunu “tarihsel bir görev” olarak tanımladı. “Cephede apoletler sökülür. Ekip ruhuyla, tam bağımsız Türkiye şiarıyla yeni yüzyıla hazırlanacağız. Ulusal Kanal, izleyicileriyle birlikte yürüyen bir kanal. Bu ortaklar sofrasında naçizane bir taşıyıcı kolon olabilirsem bahtiyar olurum,” diye konuştu.

Öte yandan, Ulusal Kanal’ın önceki Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Yücel, bu görevlendirmenin “nitelik sıçraması” anlamı taşıdığını vurguladı.