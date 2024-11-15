Ünlü oyuncu kanseri yendi! Oyunculuğa geri dönüyor

Lenfoma teşhisi konduktan sonra üç yıl önce oyunculuğu bıraktığını açıklayan Aksoy, doktor tavsiyesi üzerine Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşmiş ve burada kaptanlık diploması almıştı.

Kanseri yenerek sağlığına kavuşan Boğaç Aksoy, oyunculuğa dönme kararı aldı. Aksoy, Kanal 7 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 'Bir Yemin Ettim' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 18 Kasım itibarıyla hafta içi her gün yayınlanacak.