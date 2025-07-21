Ağızda eksik bir diş tüm vücudu etkiliyor! Uzmandan hayati uyarılar

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğretim Üyesi Betül Arslan Acicbe, eksik dişlerin yalnızca estetik bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Acicbe, bu durumun sindirimden konuşmaya kadar birçok temel fonksiyonu olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Acicbe, modern yaşam tarzının etkisiyle genç yaşlarda da diş kayıplarının arttığını belirtti. “Sağlıksız beslenme ve yetersiz ağız hijyeni, genç bireylerde bile protez ihtiyacını doğurabiliyor” diyen Acicbe, bu durumun psikolojik etkilerinin de önemli olduğunu ifade etti.

PROTEZ SADECE YAŞLILAR İÇİN DEĞİL

“Bir ya da daha fazla dişin eksikliği, çiğneme fonksiyonunu bozar, besinlerin yeterince öğütülmemesine ve sindirim sorunlarına yol açar” diyen Acicbe, çene eklemi rahatsızlıkları, konuşma bozuklukları ve özgüven eksikliğinin de bu tabloya eşlik edebileceğini söyledi.

Protez kullanan bireylerin düzenli olarak diş hekimine gitmesi gerektiğini belirten Acicbe, “Zaman içinde ağız dokularında değişiklikler olabilir. Bu da protezlerin uyumunu etkiler. Uyum bozukluğu, yara oluşumundan çiğneme zorluğuna kadar birçok soruna yol açabilir” dedi.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ YAYGINLAŞIYOR

Teknolojik gelişmelerin diş hekimliğini de etkilediğini aktaran Acicbe, “Artık hastaların ağız ölçüleri dijital tarayıcılarla alınıyor, kişiye özel planlamalar yapılıyor. Bu da hem estetik açıdan daha tatmin edici sonuçlar veriyor hem de tedavi süresini kısaltıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenli kontrollerin önemine işaret eden Acicbe, “Toplumda ağız sağlığı bilincinin artması ve erken yaşta diş kayıplarının önlenmesi için diş hekimi kontrolleri ihmal edilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.