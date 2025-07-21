SGK 12 yerli ilacı daha geri ödeme listesine aldı: Hangi ilaçlar var?

SGK, 12 YERLİ İLACI DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALDI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), tamamı yerli üretim olan 12 ilacın daha geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

“Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle tamamı yerli üretim olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.”

HANGİ İLAÇLAR KAPSAMA ALINDI?

SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan 12 ilaçtan:

4’ü antihipertansif (yüksek tansiyon ilaçları)

2’si antiromatizmal

1’i antibiyotik

1’i ağrı kesici ve ateş düşürücü

1’i amino asit türevi

1’i antiviral

1’i mide koruyucu

1’i elektrolit kaybı serumu

