Türkiye Kasaplar Federasyonu et ve kıyma alımı ile ilgili uyardı

Piyasada satılan hazır kıymaların içeriğinde uygunsuz ürünlerin tespit edilmesi vatandaşta güvensizliğe neden oldu. Et alırken nelere dikkat edilmeli? Türkiye Kasaplar Federasyonu et ve kıyma alımı ile ilgili önemli noktalara dikkat çekti. Hükümete, zincir marketleri denetleme çağrısı yaptı.

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Haber: Hanife Yalçın

Ette, dönerde, sucukta, köftede tek tırnaklı ya da kanatlı hayvan etinin çıkması kamuoyunun tepkisini çekti. Vatandaş et alırken artık 2 kere düşünmeye başladı.

Besin değeri yüksek olan ve yemeklerimizde kullandığımız kıymanın paketlenmesi ve pakette bekletilmesi sakıncalı.

Türkiye Kasaplar Federasyonu ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, yetkililere zincir marketleri denetleme çağrısı yaptı.

Osman Yardımcı, "Bilboardlara yazılan, ucuz satılan kıymalar, bizim alışımız bir de bunun masrafı var. 350 liraya alınan malı 290’ a hiç bir market hakiki yazıpta o bizden aldığınız etleri çekipte size vermez. Hazır kıymanın ömrü 24 saattir. Hazır kıymayı çektiğin zaman ve 24 saatte bitmediği zaman makineden geçtikten sonra tendolar kaybolduğu için daha çabuk gıda maddesi olarak proteinini yitiriyor. Küçük kasaplar hile yapamaz, zaten sattığı 30 kilo 50 kilo bir et. Buna bir şey karıştıramaz. Çünkü kasabın en büyük denetçisi vatandaştır. O müşteri gelmedi mi en büyük ceza odur. Denetlesinler ama bizi değil büyük zincir marketleri nasıl et geldiğini nereden et geldiğini, nasıl giriş olduğunu onları denetlesinler." dedi.

Peki vatandaş et ve kıyma alırken nelere dikkat etmeli. Osman Yardımcı, "Etleri kendi gözünün önünde çektirerek alsınlar. Kıyma dediğin zaman ben size göstereyim. Vatandaş kendi gözünün önünde çekilmeyen kıymayı almasın. Çünkü neden bir kilo yemeyin, yarım kilo yiyin. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek için sağlıklı et yiyin." dedi.

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