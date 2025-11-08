Uzman uyardı: “Çoğumuzda var” dediğiniz o hastalık sandığınızdan çok daha tehlikeli

Antalya'daki Yaşam Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, toplumda yaygın olan ancak hafife alınan karaciğer yağlanmasının, sirozun en önemli nedenlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 30 binin üzerinde hastanın organ bağışı beklediğini ancak yapılan bağışların bu talebi karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Bir gün organ bekleyen bir hasta konumuna düşmemek için dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu anlatan Aydınlı, karaciğer hastalığında genetik faktörlerin rol oynadığını ancak sigara, alkol kullanımı ve tedavi ettirilmeyen hepatit B ve C'nin de siroza yol açtığını kaydetti.

"HEPATİT B VE C VİRÜSLERİ EN BÜYÜK PROBLEMLERDEN BİRİ"

Prof. Dr. Aydınlı, özellikle hepatit B'nin ülkemizde çok yaygın olduğuna dikkat çekti. Bu virüsün, hijyen kurallarına uyulmayan rutin yemek yenilen yerlerden veya ortak kullanılan malzemelerden dahi bulaşabildiğini ifade eden Aydınlı, "Hepatit B ve C virüsleri ülkemizde en büyük problemlerden biri olmaya başladı. Karaciğeri korumak için alkolden uzak durulması da çok önemli." diye konuştu.

Aydınlı, özellikle son yıllarda karaciğer nakillerindeki en büyük sorunun yağlı karaciğer olduğunu dile getirerek, bu durumun önüne geçmek için hem diyet hem de spor yaparak tedbir almak gerektiğini vurguladı.

"KARACİĞER YAĞLANMASI ARTIK DÜNYADA SORUN"

Karaciğer yağlanmasının bir tedavisinin olduğunu belirten Aydınlı, korunma yollarına işaret etti: "Yılda bir karaciğer kontrolü yaptırarak, gerekirse ilaçla tedavisini yaptırarak uzak durmamız lazım. Gerçekten şu anda yağlı karaciğer en fazla siroz sebeplerinden biri."

Tümör riskine dikkat çeken Aydınlı, "Karaciğer tümörlerinin yüzde 90'ından fazlası siroz zemininde gelişir. Karaciğer yağlanması nasıl olsa toplumun çoğunda var algısı çok yanlış. Bunu hafife almamak lazım" dedi. Yağlı karaciğerin artık dünyada ve Türkiye'de sirozun çok önemli sebeplerinden biri haline geldiğini belirten Aydınlı, "Karaciğer yağlanmasında bir müddet sonra karaciğerin fonksiyonları bozulur ve yapısı değişir. Onun için kendimizi aralıklı olarak kontrol ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Sirozlu bir karaciğerde tümörün sık geliştiğini yineleyen Aydınlı, karaciğer yağlanması teşhisi konan kişilerin ilaç tedavilerini aksatmaması ve beslenmelerine özen göstermesi gerektiğini anlattı.

"KİLO PROBLEMİ OLMAYANLARDA DA GÖRÜLEBİLİYOR"

Prof. Dr. Aydınlı, kilo problemi olmayan bireylerde de karaciğer yağlanmasının görülebildiğine dikkati çekerek, bu grubun genellikle genetik faktörlere dayandığını belirtti.

Ailesinde karaciğer problemi öyküsü olanların daha dikkatli olmasını öneren Aydınlı, "Ailenizde yüksek kolesterol, yüksek yağ oranları varsa dikkat etmelisiniz. Tüm bunları tedavi ettirerek ve dikkat ederek sirozdan önemli ölçüde korunabilirsiniz." dedi.