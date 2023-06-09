Hürjet ilk kez ikinci test pilotuyla uçtu!

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin sosyal medya hesabından Hürjet'in 10. kez uçuş videosu paylaşıldı. Hürjet, ilk kez ikinci test pilotuyla uçtu.

Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar belirtildi:

- HÜRJET gökyüzünden selamlamaya devam ediyor. 10. uçuşunu gerçekleştiren HÜRJET, son iki sortide iniş takımlarını katladı. Toplamda 6 saat 16 dakika havada kaldı.
# HÜRJET # türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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