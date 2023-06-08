Aksaz'da nefes kesen görüntüler: TCG Anadolu sahaya çıktı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerini paylaştı. Görüntüler gerçeğini aratmadı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 1-4 Haziran'da yapılan deniz eğitimlerinin görüntülerini paylaştı.

Türk savaş gemileri, karada belirlenen noktaları tam isabetle vurdu. Videoda Mehmetçik'in helikopterlerle denize indiği anlar yer aldı.

TSK'nın en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun Aksaz'daki ilk eğitim görüntülerinin de bulunduğu videoda, Chinook tipi bir helikopterin TCG Anadolu'ya inişine yer verildi.

Paylaşımda TCG Anadolu'dan helikopterle personel taşındığı, zırhlı amfibi hücum araçları ile karaya çıkarma yapıldığı anlar ile yangın söndürme ve ilk yardım faaliyetleri de gösterildi.

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