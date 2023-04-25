Hürjet nedir? Yerli ve milli Hürjet'in tüm özellikleri!

HÜRJET Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı, tek motorlu, tandem ve modern aviyonik suite sahip kokpiti ile üstün performans özelliklerini kullanarak kritik rol oynamak üzere tasarlanmıştır.

HÜRJET’in silahlı varyantı, geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsurudur.

Hürjet Projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türk Hava Kuvvetleri envanterine dahil edilmek üzere başlatılmıştır.

Türk ve Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen, jet eğitim ve hafif taaruz uçağı Hürjet ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hürjet'in silahlı varyantı geniş görev yelpazesi ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında önemli bir güç unsuru olacak.

Hürjet'in rolleri:

• Harbe hazırlığa geçiş eğitimi

• Eğitimlerde red aircraft görevi

• Akrobatik gösteri uçağı

• Hafif taaruz

• Silahlı ve silahsız hava devriyesi

Hürjet'in teknik özellikleri:

• 13.6 metre uzunluk

• 5.1 metre yükseklik

• 9.5 metre kanat açıklığı

• 35 metre kare kanat alanı

• 2.721 kilogram yük kapasitesi

• 2.222 kilometre menzil

• 15 bin feet kesintisiz dönüş

• 13.716 metre servis tavanı