15 Temmuz Gazileri haklarını istiyor: "Gazilerimiz arasında ayrım yapılmadan sorunlar çözülsün"

Gazilerin sosyal hakları ile ilgili yapılmakta olan düzenlemeye, 15 Temmuz gazileri dâhil edilmedi. 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, gaziler arasında ayrım yapılmadan sorunların giderilmesini istedi.

Son Güncelleme:

Gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağı açıklandı. Ancak 15 Temmuz Gazileri kapsam dışında kaldı.

- Şuanda TBMM Komisyonda görüşülmekte olan ne yazık ki 15 Temmuz 2016'da mücadele eden şehitlerin yol arkadaşları çıkarılacak olan kanundan yararlanamıyor.

15 Temmuz gazilerine, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ‘gazilik unvanı’ verildi. Onlar 6 yıldır, kanuni bir düzenleme ile 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına alınmayı bekliyordu. Ancak şu zamana kadar herhangi bir adım atılmadı:

- Uzuvlarını kaybetmiş, yüzde 80 engellilik oranı olan kişiler aşağıda yukarı 350-370 kişiye maaş bağlandı geriye kalan yüzde 80'ine maaş bağlanmadı arkadaşlarımıza çakma gazi diye dalga geçiliyor bu şekilde devam ederse çakma gazi diye lanse edilmeye devam edecek.

 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, Ulusal Kanal’a konuştu. Gaziler arasında ayrım yapılmadan, maaşlarının asgari ücret düzeyine alınmasını istedi:

- Genel kurula gelmeden gazilik ünvanı verilenler şeref aylığı alanlar, almayanlar, kanun hükmünde kararname, 3713'tür, 1005'tir ayrım gayrım yapılmadan gazilerin sorunları çözülsün.
# 15 temmuz # gazi

Benzer Videolar

YSK kesin aday listesini yayınladı YSK kesin aday listesini yayınladı
İyi Parti'ye silahlı saldırı İyi Parti'ye silahlı saldırı
HÜDA PAR açıklamasına Cumhur ittifakı sessiz HÜDA PAR açıklamasına Cumhur ittifakı sessiz
"67 bin konutun yapımına başlandı" "67 bin konutun yapımına başlandı"
FETÖ'cü Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu'na destek FETÖ'cü Hakan Şükür'den Kılıçdaroğlu'na destek
"Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız" "Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız"
Temel Mert Dikmetaş çalışmalara başladı Temel Mert Dikmetaş çalışmalara başladı
PKK'nın yeni partisi taleplerini sıraladı PKK'nın yeni partisi taleplerini sıraladı
Economist dergisi'nden Erdoğan makalesi Economist dergisi'nden Erdoğan makalesi
İşte Muharrem İnce'nin çelişkileri! İşte Muharrem İnce'nin çelişkileri!
Ağıralioğlu'na İyi Parti'den telkin Ağıralioğlu'na İyi Parti'den telkin
Töreninin sahte olduğunu iddia etti Töreninin sahte olduğunu iddia etti
Çok Okunanlar
1 Samsunspor - Pendikspor maçı ne zaman?
2 31 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
3 Altın fiyatları bugün ne kadar? (31 MART 2023)
4 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
5 İnegölspor - Bursaspor maçı ne zaman?