15 Temmuz Gazileri haklarını istiyor: "Gazilerimiz arasında ayrım yapılmadan sorunlar çözülsün"

Gazilere ödenen aylıkların asgari ücret düzeyine çıkarılacağı açıklandı. Ancak 15 Temmuz Gazileri kapsam dışında kaldı.

- Şuanda TBMM Komisyonda görüşülmekte olan ne yazık ki 15 Temmuz 2016'da mücadele eden şehitlerin yol arkadaşları çıkarılacak olan kanundan yararlanamıyor.

15 Temmuz gazilerine, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ‘gazilik unvanı’ verildi. Onlar 6 yıldır, kanuni bir düzenleme ile 3713 sayılı Terörle Mücadele kapsamına alınmayı bekliyordu. Ancak şu zamana kadar herhangi bir adım atılmadı:

- Uzuvlarını kaybetmiş, yüzde 80 engellilik oranı olan kişiler aşağıda yukarı 350-370 kişiye maaş bağlandı geriye kalan yüzde 80'ine maaş bağlanmadı arkadaşlarımıza çakma gazi diye dalga geçiliyor bu şekilde devam ederse çakma gazi diye lanse edilmeye devam edecek.

15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç, Ulusal Kanal’a konuştu. Gaziler arasında ayrım yapılmadan, maaşlarının asgari ücret düzeyine alınmasını istedi:



