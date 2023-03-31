YSK Cumhurbaşkanı seçimi aday listesini yayınladı

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesini yayınladı. Resmi Gazete'de çıkan YSK kararıyla 4 aday için resmi propaganda süreci de başladı.

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanı kesin aday listesini yayınladı.

Karar, Resmi Gazete'de yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, Cumhurbaşkanı adayları alfabetik sıralamaya göre, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı.

Resmi Gazete'de yer alan kararla birlikte Cumhurbaşkanı adayları için resmi propaganda süreci de başlamış oldu.

Diğer yandan 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yeri için YSK'da kura çekimi yapılacak.

9 Nisan'da da milletvekili aday listeleri siyasi partiler tarafından YSK'ya teslim edilecek. YSK ise milletvekili kesin aday listesini 19 Nisan'da ilan edilecek.

# yüksek seçim kurulu

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