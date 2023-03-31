İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı

Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İl Başkanlığı'na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına isabet etti. Parti binasındakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis geldi. Polis inceleme başlatırken saldırganın kaçtığı ögrenildi.