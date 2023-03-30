Erdoğan genç vekil adaylığına işaret etmişti: Temel Mert Dikmetaş çalışmalara başladı

AK Parti “üç dönem kuralı” gereği milletvekilliği adaylarında değişikliğe hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yeni dönemde genç vekil adaylığına işaret etti. Genç vekil aday adaylarından biri de AK Parti Giresun milletvekili aday adayı Temel Mert Dikmetaş oldu.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde genç milletvekili adaylarına önem vereceğini açıkladı.

Açıklama üzerine genç adaylar sahada çalışmalara başladı.

Genç vekil aday adaylarından biri de AK Parti Giresun milletvekili aday adayı Temel Mert Dikmetaş oldu. Seçim bölgesi olan Giresun’da çalışmalarını hızlandıran Temel Dikmetaş vatandaşların sorunlarını dinleyerek seçilmesi halinde yapacaklarını Giresunlu hemşerileriyle paylaştı

# giresun # ak parti

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