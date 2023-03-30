PKK'nın yeni partisi PKK/HDP taleplerini sıraladı:

PKK’nın siyasi uzantısı HDP hakkında açılan davada sona yaklaşılırken PKK suç aletini değiştirdi. HDP, Yeşil Sol Parti ile seçime gireceklerini açıkladı.



Yeşil Sol Parti, Ankara’da seçim bildirgesini kamuoyuna duyurmak için toplandı. Toplantıda terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’nın mesajları okundu.



Bildirgede PKK ve HDP’nin talepleri sıralandı, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a ve terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş’a özgürlük istendi. Bildirgede ağırlaştırılmış müebbetlilerin salıverilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tamamının uygulanması yer aldı.



Yeşil Sol Parti, FETÖ’cüleri görevden alan Kanun Hükmünde Kararnameleri ve OHAL komisyonunun sözde hukuksuz kararlarını iptal edeceklerini de kaydetti.



Sözde Kürt sorunu olduğu iddia edilen bildirgede Türkiye'nin Suriye ve Irak’taki terörle mücadele operasyonlarına son verileceği belirtildi. “Müzakere ve diyalog yoluyla bölgeselleşen Kürt meselesini çözeceğiz” denildi.



HDP’nin seçime gireceği Yeşil Sol Parti’nin seçim bildirgesinde eşit yurttaşlık ve çok dilli yapıya uygun bir anayasa vurgusu da yapıldı. “Ana dillerimizin özgürlüğünü her inanç ve kimliğin eşit yurttaşlığı esas alan yeni bir toplumsal sözleşme için geliyoruz” ifadelerine yer verildi.



Bildirgede aileyi ve toplumu hedef alan İstanbul Sözleşmesi mesajı verildi. Meclis’te LGBTİ’lilerin de olacağı kaydedildi.