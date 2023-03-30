HÜDA PAR'ın skandal açıklamasına Cumhur ittifakı sessiz

Cumhur İttifakı cephesinin HÜDA PAR'ı parlatma çalışmaları sürerken, HÜDA PAR sözcüsünden yeni bir bölücü açıklama daha geldi.



HÜDA PAR'ın sözcüsü Serkan Ramanlı'nın "Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almış bir partiyiz" ifadelerine Cumhur İttifakı sessiz kaldı.





"TERÖRÜ TÜMDEN REDDETMİŞTİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada HÜDA-PAR'ın terör örgütü ile bağlantısının olmadığını öne sürmüştü:

- Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce Açılım sürecinde HÜDA Par gibi benzer ifadeler kullanması da yeniden gündem oldu: