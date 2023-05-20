Akşener'den seçim sonrası ilk açıklama: Ali Babacan'a tepki gösterdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı’nın kazanmasından 6 gün sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

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Kesin seçim sonuçlarını okuyan Akşener, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın parlamenter sisteme dönüş için Cumhur İttifakı ile çalışılabileceğine yönelik çıkışını değerlendirdi. “Bazen ne söylediğiniz değil ne zaman söylediğiniz önemlidir” diyen Akşener, İstanbul’da saha çalışması yapacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Cumhur İttifakı’nın kazanmasının ardından 6 gündür sessizliğini koruyan Millet İttifakı ortağı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kameralar karşısına geçti. Akşener, kesin seçim sonuçlarını okudu.

Akşener’e Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Cumhur İttifakı ile parlamenter sisteme geri dönüş için çalışılabileceği yönündeki çıkışı soruldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile 19 Mayıs’ta görüştü. Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüşüp görüşmeyeceğini yanıtladı.

Akşener, 28 Mayıs’a kadar miting yapmayacağını ve teke tek ikna çalışacağını da söyledi. İstanbul’a gideceğini belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı, 28 Mayıs’a kadar kampanya sürecinden partisinin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu’nun sorumlu olduğunu da kaydetti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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