Babacan'dan Cumhur İttifakı çıkışı: "Beraber çalışalım derlerse hazırız"

Millet İttifakı'ndaki seçim karışıklığı ve istifalar sürerken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Cumhur İttifakı'yla ilgili bir çıkış yaptı.

Babacan, vaat ettikleri 'parlamenter sistem' in çok önemli olmadığını savundu.

Güçler ayrılığının daha iyi hale getirilebileceğini ifade eden Babacan, "Eğer Cumhur İttifakı Anayasa değişikliği konusunda 'Gelin beraber çalışalım' derse ona da hazırız." dedi.

Öte yandan DEVA Partisi Genel Merkez Başkanlık Kurulu ve Teşkilat Başkan Yardımcısı İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinçer, "DEVA Partisinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nda ilk istifa haberi İYİ Parti'den gelmişti. İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığını belirterek istifasını duyurmuştu. Onursal Adıgüzel de CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Genel Merkez Parti Yönetim Kurulu Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve İzmir Bölge Koordinatörü olan Veysi Akay da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.