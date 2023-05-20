Yurt dışında oy kullanma işlemi başladı: Süreç nasıl işleyecek?

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandığa ilk gidenler yurt dışında kayıtlı seçmenler oldu.

Yurt dışında kayıtlı seçmenler için oy kullanma işlemi başladı. Bu seçmenler, yurt dışı temsilcilikleri, gümrükler, Türkiye’deki havalimanlarında oy verebilecek.

28 Mayıs seçimi için Türkiye'nin 73 ülkedeki 151 temsilciliğinde 167 noktada sandık kuruldu. ES//

Yurt dışı sandıklarında Türkiye’deki sandıklara göre daha fazla oy pusulası olduğundan itirazlar yapıldığında sandıklardaki oyların tekrar sayılması, sonuçların geç ortaya çıkmasına neden olmuştu. Bu nedenle yurt dışında kayıtlı seçmenler için sandık sayısı artırıldı.

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işlemi 5 gün içinde tamamlanacak son gün 24 Mayıs olacak. Yurt dışı seçmenleri, gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17’ye kadar oy verebilecek.

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar, Yüksek Seçim Kurulu’nun belirlediği yöntemlerle yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek. Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Bu sandıklar, Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak. Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.