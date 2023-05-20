Vatan Partisi'nden Erdoğan'a oy çağrısı: İkinci tur için sahaya indiler

Vatan Partisi MKK'da alınan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verme kararının ardından parti örgütleri çalışmalarına başladı. Hem Vatan Partisi Öncü Gençlik hem de yurt genelinde il başkanlıkları çalışmalarını hızlandırdı. Vatan Partisi kadroları ''tarafsız olan bertaraf olur'' anlayışıyla hareket edecek.

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Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde aldığı Erdoğan'ı oy verme kararından sonra yurdun birçok noktasında parti örgütleri harekete geçti.

Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamayı 28’inci Dönem Kayseri Milletvekili Adayı Gürkan Demir yaptı.

- Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı İkinci Tur seçimindeki siyasetini, her zaman olduğu gibi emperyalizme karşı bağımsızlık ve Üretim Devrimi mevziisinden belirliyor. 

Kamuoyuna ilan edilen karar, basın açıklamasını izleyen Kayserili yurttaşlardan büyük destek gördü.

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Kurulda alınan karar değerlendirildi, seçimlere ve sonrasına yönelik yapılacak faaliyetler tartışıldı.

Gençler, Türkiye'nin iki seçenekli bir seçime gittiğini ve bu seçimde tarafsız kalmayacaklarını belirtti.

Vatan Partisi İzmir İl Başkanlığı da Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turuna ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. İl Başkanı Çağdaş Cengiz önümüzdeki seçimde Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun Atlantik'in adayı olduğunun altını çizen Cengiz, Erdoğan’ın Türkiye Cephesinde konumlandığını belirtti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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