İmamoğlu kendini yalanladı: "Birinci turu kesin alma noktasında değildik"

14 Mayıs akşamı “net olarak öndeyiz” demişti. 5 Gün sonra “1. turu kesin alma noktasında değildik” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcılığına atanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ağız değiştirdi. “Net olarak öndeyiz” diyen İmamoğlu, ilk turu kazanma noktasında olmadıklarını açıkladı.

Oysa Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs akşamı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı ilan etmişti.

FOX Televizyonunda seçimleri değerlendiren İmamoğlu, üzgün olduğunu söyledi.

İmamoğlu seçim akşamı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile kameralar karşısına geçerek Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu’nu hedef almıştı. Seçim gecesiyle ilgili konuşan İmamoğlu "Ajans sürecinin sonuca etkisi olması için kurgu vardı. 50,03'le seçimi kazanmak için hesap yaptılar. Biz oyunu Mansur Yavaş'la bozduk, veri verdik" dedi.