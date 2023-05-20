YSK birinci tur kesin sonuçlarını açıkladı: Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci tura ait kesin seçim sonuçlarını açıkladı. Kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kesin seçim sonuçlarına göre 4 Cumhurbaşkanı adayının 50+1 olan salt çoğunluğu alamadığı belirtildi. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura gideceği kesinleşmiş oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde yurt içinde birinci tura ilişkin rakamlar ortaya çıktı.

Yurt içi rakamları şu şekilde:

Oy kullanan kişi sayısı: 53 milyon 993 bin 683

53 milyon 993 bin 683 Oy kullanmayan kişi sayısı: 6 milyon 728 bin 62

6 milyon 728 bin 62 Geçersiz oy sayısı: 1 milyon 20 bin 749

1 milyon 20 bin 749 Seçime katılma oranı: Yüzde 88,92

YURT DIŞINDA KULLANILAN OYLAR

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turuna ilişkin rakamlar da YSK’nın kararında yer aldı.

Yurt dışı rakamları şu şekilde:

Oy kullanan kişi sayısı: 1 milyon 691 bin 287

1 milyon 691 bin 287 Oy kullanmayan kişi sayısı: 1 milyon 691 bin 287

1 milyon 691 bin 287 Geçersiz oy sayısı: 15 bin 19

15 bin 19 Seçime katılma oranı: 49,40

Yurt içi ve yurt dışı toplam olarak oranlığında ise Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci turunda sandığa gitme oranı yüzde 87,04 olarak kayıtlara geçti.

Birinci turda adayların aldığı oy oranı da kesin seçim sonucunda yer verildi.

Kesin sonuçlar şu şekilde:

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,52

Yüzde 49,52 Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,88

Yüzde 44,88 Sinan Oğan: Yüzde 5,17

Yüzde 5,17 Muharrem İnce: Yüzde 0,43

28 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimde, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek.

Milletvekili genel seçiminde ise YSK’ya itiraz süresi, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 17’de sona erecek. YSK bu tarihten sonra önüne gelecek itirazları da görüşüp karara bağladıktan sonra milletvekilliği seçimlerinde de kesin sonuçları ilan edecek.

İkinci tur Cumhurbaşkanlığı kesin sonucu ise 1 Haziran’da açıklanacak.