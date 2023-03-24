Balyoz Kumpası Davası'nda skandal karar: Bir üye hakim şerh koydu

Yeniden görülen Balyoz Kumpası Davası'nda karar açıklandı. Davada skandal bir karar çıktı. Mahkeme, “suç için anlaşma” suçundan Emekli Orgeneral Çetin Doğan’a 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Hapis kararına bir üye hakim şerh koydu.

Son Güncelleme:

Balyoz kumpasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada karar çıktı.

İddianamesini FETÖ’cü savcıların hazırladığı Balyoz Kumpası davasında, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diğer sanıklar Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’a 5 yıl 10 ay ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında yaşamını yitiren Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava ise düştü.

Karara, bir üye hakim şerh koydu. Şerhin gerekçesinde, ‘suç için anlaşmak’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükteki iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, EMASYA protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirdiği kaydedildi.

Üye hakim, Yargıtay’ın bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.

# balyoz davası # balyoz kumpası # Çetin Doğan

Benzer Videolar

İyi Parti'de HDP ifşası rahatsızlığı İyi Parti'de HDP ifşası rahatsızlığı
Perinçek için haydi imzaya! Perinçek için haydi imzaya!
Prof. Dr. Yuva'dan Perinçek'e destek Prof. Dr. Yuva'dan Perinçek'e destek
Yurttaşlar seçim kurullarına akın etti Yurttaşlar seçim kurullarına akın etti
CKD'den Perinçek'e adaylık desteği CKD'den Perinçek'e adaylık desteği
"Emperyalizmle savaşan Perinçek'e bir imza" "Emperyalizmle savaşan Perinçek'e bir imza"
"Perinçek adaylığı en fazla hak eden liderdir" "Perinçek adaylığı en fazla hak eden liderdir"
"Perinçek'in önündeki engelleri kaldırmak vazifemizdir" "Perinçek'in önündeki engelleri kaldırmak vazifemizdir"
Tülin Oygür'den Perinçek'e destek Tülin Oygür'den Perinçek'e destek
Millet İttifakı HDP/PKK programında birleşti Millet İttifakı HDP/PKK programında birleşti
Yurttaşlar "Tek umudumuz Perinçek" diyor Yurttaşlar "Tek umudumuz Perinçek" diyor
Dervişoğlu HDP sorusunu duyunca kaçtı Dervişoğlu HDP sorusunu duyunca kaçtı
Çok Okunanlar
1 Karabağ - Galatasaray maçına doğru
2 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
3 Samsunspor - Altınordu maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
4 Denizlispor - Boluspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
5 En düşük emekli maaşına zam düzenlemesi