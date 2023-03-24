Balyoz Kumpası Davası'nda skandal karar: Bir üye hakim şerh koydu

Balyoz kumpasında Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada karar çıktı.



İddianamesini FETÖ’cü savcıların hazırladığı Balyoz Kumpası davasında, Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan, “suç için anlaşma” suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Diğer sanıklar Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, İhsan Balabanlı, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç’a 5 yıl 10 ay ile 5 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verildi. Yargılama aşamasında yaşamını yitiren Metin Yavuz Yalçın hakkındaki dava ise düştü.



Karara, bir üye hakim şerh koydu. Şerhin gerekçesinde, ‘suç için anlaşmak’ suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtildi. Sanıkların olay tarihi itibariyle yürürlükteki iç hizmet kanunu, sıkıyönetim kanunu, sıkıyönetim yönergesi, EMASYA protokolü ve diğer mevzuat gereğince söz konusu semineri düzenleyerek ve seminer kapsamında sıkıyönetim planı dahil yargılamaya konu sunumları yaparak görevlerinin gereğini yerine getirdiği kaydedildi.



Üye hakim, Yargıtay’ın bozma ilamına direnilerek sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi gerektiğini ifade etti.