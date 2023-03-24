İyi Parti'de HDP ifşası rahatsızlığı: "Zamanlaması bizi üzmüştür”

HDP'yle ortaklıktan değil de "zamansız açıklamalardan" rahatsız oldular. İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, aday belirleme sürecini ve CHP’nin HDP’yi ziyaretini eleştirdi. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Yavuz Bey’in zamanlaması bizi üzmüştür” dedi.

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İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığınını Altılı Masa’ya dayatıldığını söylemiş, Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası HDP’nin aday çıkarmama kararına tepki göstermişti:

- Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim.

Yavuz Ağıralioğlu’nun bu çıkışına kendi partisinden tepki geldi. İyi Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "açıklamanın zamanlaması bizi üzmüştür” dedi:

- Yavuz bey bizim arkadaşımız farklı tavırları olabilir ama özellikle zamanlaması üzüntü verici. Grup Başkanı olarak söylüyorum üzüldük. Erteleyebilirdi. Camiamızın da üzüldüğünü söyleyebilirim. Bizi üzen bütün binlerce emeğin ve yüz binlerce beklentinin sevincini kursağında, maalesef bırakan demeyeyim ama perdeleyen bir gelişme oldu.
# İyi Parti # hdp # yavuz ağıralioğlu

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