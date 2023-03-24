Perinçek'in adaylığı için çok sayıda isim göreve çağırdı

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza sürecine toplumun geniş kesiminden destek geliyor. Akşam Gazetesi yazarı Tacettin Kutay, Perinçek'in 15 Temmuz Darbe girişimindeki duruşunu hatırlatarak herkesi Perinçek için imza vermeye çağırdı.

Perinçek için imza verdiğini ifade eden Sanatçı Onur Akay, herkesi imza vermeye davet etti.

Rauf Denktaş'ın Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf da Perinçek'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması konusunda büyük çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Süper Haber yazarı Ceyhun Bozkurt Perinçek'in Türkiye'nin güvenliği için önemli uyarılar yaptığını kaydetti.

Milat Gazetesi Yazarı Ufuk Coşkun, Perinçek'in izlediği politikaların Türkiye'nin çıkarı için çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacı-Yazar Mustafa Albayrak da Vatan Partisi'nin Türkiye siyasetindeki yerinin önemini anlattı.

Piyanist-Besteci Tuluyhan Uğurlu da herkesi imza vermeye davet etti.

Perinçek için çağrı yapan isimlerden biri de Sanatçı Ekrem Ataer oldu.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Perinçek için imza vereceğini açıkladı.

Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli de herkesi imza vermeye çağırdı.

Hukukçu Avukat Ebubekir Elmalı da Perinçek'in politikalarının çok önemli olduğunu anlattı.