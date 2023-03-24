Prof. Dr. Mehmet Yuva'dan Perinçek'e destek

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva'dan da Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e destek geldi. Yuva, "Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşamasını istiyorsak Perinçek'in Cumhurbaşkanı olmasında büyük yarar var" dedi:

- Sayın Doğu Perinçek 2004 senesinden itibaren tanıdığım çok kıymetli değerli bir şahsiyet. Perinçek ile sadece Türkiye-Suriye ilişkileri döneminde ve sonrasında bu münasebetler gelişmedi öncesinde de hem onun dostluğunu misafirperverliğini insanlığını yaşamış birisi olarak söylüyorum. Türkiye'nin bölgemizin ve Dünya'nın yetiştirdiği nadir bilim insanlarından biridir. Siyasi kimliği dışında çok beyefendi bir insan tebessümü yüzünden eksik olmasın onun tebessümü bilimi bilgisi Türkiye'ye ışık saçmakta. Bunun için sayın Doğu Perinçek'in bu süreçte Cumhurbaşkanı adayı olması sadece Türkiye için değil bölgemiz içinde çok çok önemli. Türkiye- Suriye kardeşliğini, Türkiye-İran kardeşliğini, Irak kardeşliğini, Türkiye-Mısır kardeşliğini, Rusya kardeşliğini ve bölge ülkeleriyle kardeşlik istiyorsak bu dostluğun ve bu kardeşliğin siyasi, ticari, askeri ve güvenlik alanında pekişmesini istiyorsak Türkiye'nin üretim devrimi yapmasını istiyorsak Türkiye'nin Mustafa Kemal'in kurduğu Atatürk Cumhuriyeti'nin yaşamasını istiyorsak Doğu Perinçek'in Türkiye'nin cumhurbaşkanı olmasında çok büyük önem ve yarar var. En azından şu anda 100 ve daha fazlasını Doğu Perinçek için vermeliyiz. Bir oyda sizden olsun diyoruz. Türk milletinden sevgili halkım ve dostlarımdan bu sorumluluk bilinciyle anlattığım bu tarihi önemdeki değerler çerçevesinde değerlendirerek Doğu Perinçek'in siyasi mücadelede yer almasını için bir oy da sizden diyoruz.