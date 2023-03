Yazar Taceddin Kutay: "Doğu Perinçek'in önündeki engelleri elbirliğiyle kaldırmak vazifemizdir"

Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Can Karadut'un sunduğu Ulusal Özel’ programına katılan Akşam Gazetesi Yazarı Taceddin Kutay, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza çağrısı yaptı.

Yazar Taceddin Kutay, çağrısında şu ifadeleri kullandı:

- Şu anda biliyorsunuz Türkiye on yılda bir diğer darbeler ihtilaller yaşayan bir ülke. Bunlar muvaffak olurdu ekseriyetle. Muvaffak olamadı. 15 Temmuz'dan sonraki sürecimiz, siyasal zeminimiz meşruiyetine on beş Temmuz'daki duruşunuza ne olduğuna bağlı olarak kabul ediyor. Yani ya Edirne Belediye Başkanı gibi darbeyi çok özledik sizi diyeceksiniz Ve na meşru bir sathı dönüşeceksiniz. Yahut Kemal Kılıçdaroğlu gibi sabaha kadar ayağınızda pofuduklar, çay, kahve içeceksiniz ve darbe başarısız, teşebbüs başarısız olduktan sonra ortaya çıkacaksınız. Yahut Erdoğan gibi, Perinçek gibi o gece direnenler gibi bir şekilde direneceksiniz ve tarih sizi 15 Temmuz'da direnen siyasetçilerden birisi olarak zikredecek. O gece hatırlıyoruz. Hepimiz o gecenin direnenlerine minnet ve şükran hisleriyle dolu olmalıyız. Zira şu anda biz demokratik bir seçim yapıyorsak o gecenin direnişi sayesindedir. Doğu Perinçek ilk yaşananlardan itibaren çıktı ve dedi ki bu 'Fetullahçı Nurcu Gladyocu bir kalkışmadır. Buna direneceğiz, yol vermeyeceğiz' dedi. Şimdi bunun Doğu Bey'e verdiği bir siyasal meşruiyet var Şu soruyu sordum. Sabaha kadar ayağımda pofuduklar oturan Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak. O gecenin direneni Doğu Perinçek aday olmayacak. Bu ayıp. Türkiye siyaseti açısından ayıp. Rey vereceğim, vermeyeceğim tartışmasına girmiyorum. Ben Doğu Bey de bilir, Sinan Bey de bilir. Biz kendileriyle çeşitli tartışmışızdır da siyaseti. Yani biz on meselenin yedisinde sekizinde anlaşamayız ama çok güçlü bir paydamız var. Bunun adı da vatan. Bunun adı da devlet. Bunun adı da millet yani. Bizim müttefikiz. Biz buralarda birbirimizden ayrı düşünen insanlar değil. Ben Doğu Perinçek'e rey verin demiyorum kimseye. Rey verin de diyebilirim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verilen yerde Doğu Perinçek'ten şeyhülislam bile yapılır. Niye yapılmasın? Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmayı amaçladığı ülkede. Ama Doğu Perinçek'in bu Cumhurbaşkanlığı sürecinde Aday olmasının önünde herhangi bir aritmetik engel varsa bu engeli kaldırmak el birliğiyle hangi partiye de yatacaksanız atın bizim vazifemizdir diyorum. Bir bir duruştur.