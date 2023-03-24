Tülin Oygür'den Perinçek'e destek: "Perinçek Atatürk'ü kendine rehber eden bir lider"

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek için imza çağrısında bulundu.

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Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Can Karadut'un sunduğu Ulusal Özel’ programına katılan Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı Adaylığı için imza çağrısı yaptı.

Türkiye’nin tarihinin en önemli seçime gittiğine vurgu yapan Oygür, şu ifadeleri kullandı:

- Türkiye'nin belki de tarihindeki yakın tarihindeki en önemli seçime gittiği konusunda herhalde millette bir görüş birliği var. Çok keskin hani tabiri caizse millet karpuz gibi bölündü. Böyle bir duruma geldik. Fakat bunun üzerine muazzam bir ilkesizlik eklendi. Ben çok açık konuşacağım. Adayları görüyoruz. Bu isimler üzerine dönen yorumları Türkiye'nin geleceğini nerelere bağlandığını acı içinde izliyoruz. Gerçekten bundan acı duyuyoruz. Keşke bu 100 bin imza talep eden Cumhurbaşkanı adayları Sayın Dr. Doğu Perinçek'in niteliğinde kalitesi olsaydı çok çok daha güzel bir Türkiye için çok daha umut verici bir tablo ortaya çıkardı.
# Ulusal Özel # Prof. Dr. Tülin Oygür # Doğu Perinçek

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