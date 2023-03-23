Millet İttifakı HDP/PKK programında birleşti: İşte o bölücü vaatler...

ABD Türkiye'de milli devletin altına dinamit koyma planlarını Millet İttifakı üzerinden yürütüyor.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Altılı Masadaki krize el koyan ABD, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı ilan etti. HDP-PKK yanında konumlanan 6 lider, HDP/ PKK programında da birleşti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ ve PKK tarafından sevinçle karşılanırken, HDP kendi adayını çıkarmayacağını ilan etti:

- Tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklare ediyoruz.

HDP, aday çıkarmayarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini de ilan etmiş oldu.

PKK YÖNETİCİSİ KARASU: "HDP DE ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK"



Kılıçdaroğlu için harekete geçen PKK'nın elebaşı Karasu "Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler biz inanıyoruz" dedi:

- Açıklama yaptılar. Biz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz dediler. Biz inanıyoruz. Üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecekler. AKP MHP iktidarının düşmesinde belirleyici rol oynayacaklardır.

HDP VE CHP'NİN ORTAK PROGRAMI

Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinde, HDP’nin tutum belgesindeki tüm konuların yer aldığı bildirimişti... Yani Millet İttifakı, "Kürt sorunu, özerklik, kayyumlar, Siyasi rehineler ve LGBT" odaklı 11 maddelik tutum belgesine kucak açtı:

- Ben bu 11 maddenin 10’uyla ilgili hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü bunlar, CHP’nin de son dönemde açıkladığı politika metinlerine yakın metinler… Elbette demokrat bir cumhurbaşkanı ile, ki bu Kemal Kılıçdaroğlu olacaksa, iddialarımızda ortaklaşırsak, onun seçilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Millet ittifakının Ortak Mutabakat metninde de açılımcı maddelerle PKK/HDP'ye yeşil ışık yakılmıştı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, HDP ile birlikte Türk Ordusu'nu hedef alan CHP ve İyi Parti, Babacan, Davutoğlu ve Karamollaoğlu ile birlikte KHK'lılar için bir "kurtarma operasyonu" da başlattı. HDP sözcüsü gibi kameralar karşısına çıkan liderler, Türk Milletini de devletini de hedef aldı.



Kılıçdaroğlu ile Bölücü programda birleşen HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için de kolları sıvadı. PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri Kılıçdaroğlu ile ilgili olumlu mesajları peş peşe verdi.



HDP/PKK, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yeşil ışığı çoktan yakmıştı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, Millet ittifakının vatansever tabanını, kaos planlarına karşı uyarmış, Türk Milletine seslenmişti.