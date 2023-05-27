Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı

Kuruluşuna Vatan Partisi'nin öncülük ettiği Bursa Aile Platformu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy çağrısında bulundu. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çinar "Tehlikeyi fark edin ve dur deyin" dedi.

Kuruluşuna Vatan Partisi'nin öncülük ettiği Bursa Aile Platformu, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'a oy çağrısında bulundu. Vatan Partisi Bursa İl Başkanı Dilek Çinar "Tehlikeyi fark edin ve dur deyin" dedi.

# Bursa # erdoğan # seçim

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