4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor!

CHP listelerinden Meclis’e giren Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Partisi’nin grup kurmaya düşündüğü öğrenildi. Deva Partisi yöneticilerinin “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da kurarız” dediği belirtildi.

Son Güncelleme:

Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti, CHP listelerinden 38 milletvekilini Meclis’e soktu.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 4 partinin grup kurmasının konuşulduğunu kaydetti. Saadet, Gelecek ve Deva yöneticilerinin iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirtildi.

Tek bir grup kurulması halinde ise “çatı parti” tartışması yaşandığı aktarıldı. Diğer partilerden daha fazla vekili olan Deva Partisi’nin diğer 3 partiyi kendi çatısı altında toplanmasını isteyebileceği kaydedildi.

Ayrıca Deva Partisi yöneticilerinin “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da grup kurarız” dediği öğrenildi. Ancak CHP’nin geriye kalan milletvekili sayısı düşük olduğu için 5 vekil daha vermesinin mümkün olmadığı söyleniyor.

Bu nedenle de 4 partinin üzerinde durduğu noktanın tek grubun oluşturulması ve milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi gündemde. Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi konuşuluyor.

Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’nin bir grup kurarsa eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması, üzerinde durulan formüller arasında yer alıyor.

# altılı masa # deva partisi # Gelecek Partisi # saadet partisi # Demokrat Parti

Benzer Videolar

Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Çavuşoğlu'ndan Sinan Oğan'a sıcak karşılama Çavuşoğlu'ndan Sinan Oğan'a sıcak karşılama
Lavrion Kampı'ndan talimat Lavrion Kampı'ndan talimat
Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı
“Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir” “Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir”
Erdoğan , HDP'li Sakık'ın Atatürk'e ettiği hakareti hatırlattı Erdoğan , HDP'li Sakık'ın Atatürk'e ettiği hakareti hatırlattı
Kılıçdaroğlu'ndan bol keseden vaatler Kılıçdaroğlu'ndan bol keseden vaatler
"İkinci turda adayların safları belli" "İkinci turda adayların safları belli"
Dünyada kiminle birliktesiniz? Dünyada kiminle birliktesiniz?
Vatan Partisi'nden ikinci tur kararı Vatan Partisi'nden ikinci tur kararı
Yurtdışı oylar Ankara'ya geldi Yurtdışı oylar Ankara'ya geldi
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim
4 İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri
5 Engin Ardıç kimdir?