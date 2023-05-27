4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor!

Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti, CHP listelerinden 38 milletvekilini Meclis’e soktu.



Gazeteci Muharrem Sarıkaya, 4 partinin grup kurmasının konuşulduğunu kaydetti. Saadet, Gelecek ve Deva yöneticilerinin iki grup yerine tek grubun oluşmasında fayda gördüklerini belirtildi.



Tek bir grup kurulması halinde ise “çatı parti” tartışması yaşandığı aktarıldı. Diğer partilerden daha fazla vekili olan Deva Partisi’nin diğer 3 partiyi kendi çatısı altında toplanmasını isteyebileceği kaydedildi.



Ayrıca Deva Partisi yöneticilerinin “CHP bize son bir destek daha atıp 5 vekil verirse biz kendi başımıza da grup kurarız” dediği öğrenildi. Ancak CHP’nin geriye kalan milletvekili sayısı düşük olduğu için 5 vekil daha vermesinin mümkün olmadığı söyleniyor.



Bu nedenle de 4 partinin üzerinde durduğu noktanın tek grubun oluşturulması ve milletvekillerinin hangi partinin çatı olması gerektiğine birlikte karar vermesi gündemde. Grup yönetimlerinin de bu anlayış içinde pay edilmesi konuşuluyor.



Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti’nin bir grup kurarsa eş grup başkanının yanında grup başkanvekillerinin de katılan partilerden oluşması, üzerinde durulan formüller arasında yer alıyor.