CHP'li Muharrem Erkek itiraf etti: Altılı Masa'nın bir vaadi daha boşa düştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek, Altılı Masa'nın en büyük seçim vaadi olan parlamenter sisteme geçiş ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Muharrem Erkek, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için geçişim mümkün olmadığını söyledi.

Son Güncelleme:

Altılı Masa'nın en sık dile getirdiği vaat parlamenter sisteme geçişti. Ancak 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için muhalefetin en büyük vaadi olan parlamenter sisteme geçişin mümkün olmadığını söyledi. Millet İttifakı'nın bir vaadi daha boşa düştü...

- Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak dengeler değişebilir parlamentoda bu sefer bu kadar yetkiyi bizim kullanmamamız istenebilir.

Sunucu "AK Parti ve MHP'liler bunu söylemeyeceklerini belirtiyorlar, böyle bir şey söz konusu değil diyorlar." diyerek araya girince Erkek, "O zaman dönemde parlamenter sisteme geçiş mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # muharrem erkek # altılı masa # parlementer sistem

Benzer Videolar

Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek Türkiye Cumhurbaşkanını seçecek
"Amerikan yalanları kadınlara sökmez" "Amerikan yalanları kadınlara sökmez"
"Seçim gecesi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor" "Seçim gecesi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor"
Erdoğan düşmanlığının kilitlendiği hapishane Erdoğan düşmanlığının kilitlendiği hapishane
Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler Bahçeli'den Özdağ'a sert sözler
Sığınmacı Komisyonu kuruluyor! Sığınmacı Komisyonu kuruluyor!
CHP'den HDP'ye kayyum mesajı CHP'den HDP'ye kayyum mesajı
Lavrion Kampı'ndan talimat Lavrion Kampı'ndan talimat
Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı
4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor! 4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor!
Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Meteoroloji 8 şehri uyardı!
4 Engin Ardıç kimdir?
5 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim