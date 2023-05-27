CHP'li Muharrem Erkek itiraf etti: Altılı Masa'nın bir vaadi daha boşa düştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek, Altılı Masa'nın en büyük seçim vaadi olan parlamenter sisteme geçiş ile ilgili önemli bir itirafta bulundu. Muharrem Erkek, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için geçişim mümkün olmadığını söyledi.
Altılı Masa'nın en sık dile getirdiği vaat parlamenter sisteme geçişti. Ancak 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı aldı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Meclis çoğunluğunu alamadıkları için muhalefetin en büyük vaadi olan parlamenter sisteme geçişin mümkün olmadığını söyledi. Millet İttifakı'nın bir vaadi daha boşa düştü...
- Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsak dengeler değişebilir parlamentoda bu sefer bu kadar yetkiyi bizim kullanmamamız istenebilir.
Sunucu "AK Parti ve MHP'liler bunu söylemeyeceklerini belirtiyorlar, böyle bir şey söz konusu değil diyorlar." diyerek araya girince Erkek, "O zaman dönemde parlamenter sisteme geçiş mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi