Sinan Oğan'dan seçim öncesi açıklama: "Seçim gecesi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri referandum olarak gördüğünü aktaran Oğan, "Kabul ediyorum, referandumdur. Bu referandumun sonunda millet, sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçtiğinde Sayın Kılıçdaroğlu için bir kayıp, istifa olacak mı? Madem bu seçim bir referandum o zaman seçim gecesi de bu seçimi kaybedenlerin istifa etmesi gerekiyor. Sadece Kılıçdaroğlu değil Millet İttifakı'ndaki genel başkanların istifa etmesi gerekiyor. Madem referandum dediniz, hodri meydan o zaman." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir anne olarak evlatlarınızın Allah muhafaza yarın bir terör kurşununa hedef olmaması için ülkemizin terörle mücadeledeki bu katiyetli tutumunun devam ettirilmesi lazım." diyen Oğan, "Bu sebeple biz cumhurbaşkanımızla konuştuğumuzda 'Bizim ATA İttifakı olarak çıkarmış olduğum ilkeler var. Bu ilkeler çerçevesinde bir uzlaşma sağlayabiliriz.' dedik. Okuduk beraber ilkeleri. Anayasanın ilk 4 maddesinin dokunulmazlığını söyledim. Sayın Erdoğan 'Bizim kırmızı çizgimiz.'. Anayasa'nın 66. maddesindeki Türklük tanımına dokunulmaması. Cumhurbaşkanı şaşırdı. 'Sinan bey yanlışınız olmasın, bizde böyle bir sorun yok.' dedi. 'Sizde sorun yok ama Ali Babacan'ın partisinde sorun var. Türklüğü oradan çıkartmak istiyorlar. Babacan'ın partisinin Türklükle sorunu var. İlkelerimiz arasında afet bakanlığının kurulması var. Bunu iyi bir fikir olarak değerlendirdi. Sınırlarımızın güvenliğinin daha da arttırılması konusunda da hem fikiriz. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde gönderilmesi var." şeklinde konuştu.