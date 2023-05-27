Sığınmacı Komisyonu kuruluyor! Bakan Çavuşoğlu böyle açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların dönüşene ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, Moskova'daki 4'lü zirvede Sığınmacı Komisyonu kurulması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

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Daha önce de süreci Şam ile yöneteceklerini belirten Bakan, "Suriyeliler Şam'ın kontrol ettiği yere gönderilecek" açıklamasını yaptı:

- Bir plan çerçevesinde Suriyelileri göndereceğiz. Bizim Seçim gündemimizin öncesinde de bu vardı, şimdi de var. Yeni göçmenlerin gelmemesi için yeni tedbirlerimizi aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların dönüşüne ilişkin konuştu:

- Sınırın diğer tarafındaki mevcudiyetimiz nedeniyle göç baskısı azaldı. Terörden arındırılan yerlere göçmenlerin bir kısmı gönderildi. Geri gönderilecek göçmenler için altyapı hazırlanıyor. 240 bin konut tamamlandığında 1 milyon Suriyeli sığınmacı geri gönderilecek.


Bakan, Moskova'daki 4'lü zirvede Sığınmacı Komisyonu kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı .Çavuşoğlu, "Suriyeliler Şam'ın kontrol ettiği yere gönderilecek" dedi:

- Şu an Suriye rejimiyle de Arap Birliği ülkeleri diyalog başlattı. Rejimle de bizim 4'lü görüşmelerimiz sürüyor. Moskova'daki 4'lü zirvede Sığınmacı Komisyonu kurulması konusunda mutabakata varıldı. Suriyeliler Şam'ın kontrol ettiği yere gönderilecek.
# Mevlüt Çavuşoğlu # sığınmacı # moskova # suriye

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