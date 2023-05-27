CHP'den HDP'ye kayyum mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile imzaladığı protokolde, kayyum uygulamasının sürebileceğine ilişkin ifadeler dikkat çekmişti.



Terörle iltisaklı belediyelere kayyum atanması uygulamasının kaldırılması ise CHP ve İyi Parti’nin başını çektiği Millet İttifakı’nın öncelikli vaatleri arasında.



Özdağ ile imzalanan protokolün de kandırmacadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır’da ortak açıklama yapan CHP milletvekilleri İbrahim Kaboğlu, Levent Gök ve Sezgin Tanrıkulu, terörle iltisaklı kurumlara kayyum atanmasının Anayasa aykırı olduğunu savundu.



Kayyum ile ilgili HDP seçmenlerin kafasında soru işareti yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Sezgin Tanrıkulu, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kayyum uygulamasına kesin bir biçimde karşı olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.



HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da kayyum tartışmalarıyla ilgili olarak, “Bizim için esas olan Ümit Özdağ’ın ne dediği değil, Sayın Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu sözlerdir” açıklamasını yaptı.