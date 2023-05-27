Lavrion Kampı'ndan talimat

Bölücü terör PKK seçim sonucuna göre kaos çıkartmayı planlıyor. Talimat PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'ndan verildi. Terör kampından şifreli mesajlar gönderildi.

Son Güncelleme:

PKK Türkiye'de kaos çıkarmayı hedefliyor. Lavrion Kampı'ndan seçim gecesi Türkiye'de eylemler yapılması için talimat gönderildiği ortaya çıktı.

Terör kampından gönderilen şifreli el yazısı notlar deşifre edildi. Şifreli mesajın ‘İnşaata başlayın' olduğu tespit edildi.

PKK'lı teröristlerin kendi aralarında şifreli konuştuğu, mesajlarını da şifreli ilettikleri gün yüzüne çıktı.

Lavrion'dan gelen ve seçim gecesini hedef alan talimatların şifresi çözüldü.

Mesajlarda kullanılan "İnşaata başlayın" cümlesinin eylem hazırlığı anlamına geldiği öğrenildi. Takip edildiğini örgüte iletmek isteyen teröristin "Bardak kırıldı", takip olmadığı mesajı için ise "Bardak aldım" şifresini kullandığı ortaya çıktı.

Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, yüzlerce teröriste ev sahipliği yapıyor.

# Lavrion Kampı

Benzer Videolar

Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı Bursa Aile Platformu'ndan Erdoğan'a oy çağrısı
4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor! 4 siyasi parti grup kurmayı konuşuyor!
Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama Sinan Oğan'dan seçim öncesi kritik açıklama
Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler
Çavuşoğlu'ndan Sinan Oğan'a sıcak karşılama Çavuşoğlu'ndan Sinan Oğan'a sıcak karşılama
“Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir” “Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir”
Erdoğan , HDP'li Sakık'ın Atatürk'e ettiği hakareti hatırlattı Erdoğan , HDP'li Sakık'ın Atatürk'e ettiği hakareti hatırlattı
Kılıçdaroğlu'ndan bol keseden vaatler Kılıçdaroğlu'ndan bol keseden vaatler
"İkinci turda adayların safları belli" "İkinci turda adayların safları belli"
Dünyada kiminle birliktesiniz? Dünyada kiminle birliktesiniz?
Vatan Partisi'nden ikinci tur kararı Vatan Partisi'nden ikinci tur kararı
Yurtdışı oylar Ankara'ya geldi Yurtdışı oylar Ankara'ya geldi
Çok Okunanlar
1 Doğal gaz faturası nasıl iptal edilir?
2 Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman?
3 Tarım Kredi Kooperatif Market indirim
4 İşte Dünya'nın en değersiz para birimleri
5 Engin Ardıç kimdir?