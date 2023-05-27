Lavrion Kampı'ndan talimat

PKK Türkiye'de kaos çıkarmayı hedefliyor. Lavrion Kampı'ndan seçim gecesi Türkiye'de eylemler yapılması için talimat gönderildiği ortaya çıktı.



Terör kampından gönderilen şifreli el yazısı notlar deşifre edildi. Şifreli mesajın ‘İnşaata başlayın' olduğu tespit edildi.



PKK'lı teröristlerin kendi aralarında şifreli konuştuğu, mesajlarını da şifreli ilettikleri gün yüzüne çıktı.



Lavrion'dan gelen ve seçim gecesini hedef alan talimatların şifresi çözüldü.

Mesajlarda kullanılan "İnşaata başlayın" cümlesinin eylem hazırlığı anlamına geldiği öğrenildi. Takip edildiğini örgüte iletmek isteyen teröristin "Bardak kırıldı", takip olmadığı mesajı için ise "Bardak aldım" şifresini kullandığı ortaya çıktı.



Yunanistan'da 1985 yılında sözde mülteciler için kurulan Lavrion Kampı, yüzlerce teröriste ev sahipliği yapıyor.



