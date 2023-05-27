Türkiye yeniden sandık başına gidiyor: 13. Cumhurbaşkanını seçecek

Beş yıl süre görev yapacak Cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandıklar yeniden kurulacak, Türk milleti seçimini yapacak.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turunda, ilk oylamada en çok oy alan Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı. Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

Seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak. Vatandaşlar Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı verilere göre, yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrüklerde kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 916 bin 344 oldu.

Diğer yandan liderler de ilk turda oy kullandıkları okullarda olacaklar. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, saat 12.30’da İstanbul Beşiktaş Şair Nedim İlkokulu 1141 nolu sanıkta oy verecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da, Kılıçdaroğlu ise Ankara'da oyunu kullanacak.