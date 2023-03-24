CKD Başkanı Oygür: "Bütün Atatürkçüleri Perinçek'e imza veremeye çağırıyorum"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e Cumhuriyet Kadınları'ndan da destek geldi. CKD Genel Başkanı Tülin Oygür, "Bütün Atatürkçüleri Perinçek'e imza veremeye çağırıyorum" dedi.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Ulusal Kanal ekranlarından imza çağrısı yaptı. Ardından kalabalık bir heyetle Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e imza vermeye gitti.
Oygür, neden imza verilmesi gerektiğini söyledi.
Önemli mesajlar veren CKD Genel Başkanı, herkese çağrıda bulundu.
- Bütün Atatürkçüleri imzaya çağırıyor. Türkiye izleniyor testten geçiyoruz.