Doğu Perinçek imza verdi: "Aziz Türk Milleti sizleri imza vermeye davet ediyorum"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attılar.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Doğu Perinçek, "Bu sistem artık çökmektedir, Türkiye’nin önündeki zorlukları aşacak olan Vatan Partisi iktidarıdır” dedi.

Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti: