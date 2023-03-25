Doğu Perinçek imza verdi: "Aziz Türk Milleti sizleri imza vermeye davet ediyorum"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul'da Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu'na giderek Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek ile birlikte Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attı. Perinçek, imzası sonrası kameralar karşısına geçti.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi MYK üyesi Şule Perinçek, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza attılar.

Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Doğu Perinçek, "Bu sistem artık çökmektedir, Türkiye’nin önündeki zorlukları aşacak olan Vatan Partisi iktidarıdır” dedi.

Perinçek, üreticiyi ezen sistemin çökmekte ve dağılmakta olduğunu savunarak, şöyle devam etti:

- Üretim devrimiyle ekmeğimize, aşımıza kavuşmamız için üreticilerin sistemini kurmamız gerekiyor. Vatan Partisi o üretim devriminin önderliğini yapacak biricik partidir programıyla kültürüyle fedakarlığıyla namusuyla sağlam kadrolarıyla. Devlet zaaf içindedir. Görüyorsunuz 540 milyonu götürüyor bölücü terör örgütüne veriyor. O bölücü terör örgütü Meclis'te, yetmiyormuş gibi başka bölücü örgütler Meclis'e çekiliyor. Maliye Bakanlığı o 540 milyonu yine PKK'ya ödüyor. Halkın hizmetinde olan milli, Atatürk değerlerine bağlı devleti inşa etmek için de her türlü zor görevi üstleneceğiz. O nedenle sizleri Doğu Perinçek'e cumhurbaşkanlığı seçiminde imza atmaya davet ediyorum. Umutluyuz, güvenliyiz, geleceğe iyimser olarak bakıyoruz.
# Doğu Perinçek # cumhurbaşkanı

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