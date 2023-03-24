Yurttaşlar seçim kurullarına akın etti: "Perinçek'e imza vermek vatan borcu"

Genci de yaşlısı da imza vermek için seçim kurullarına akın etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Cumhurbaşkanı adayı olması için imza süreci tüm hızıyla devam ediyor.

İmza verenler Perinçek'in siyasetteki başarılarına vurgu yapıyor.

Şam Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yuva'dan da Vatan Partisi Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'e destek geldi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Prof. Dr. Can Ayday da imza verenler arasındaki yerini aldı.

Vatandaşlar, ülkedeki sorunların Vatan Patisi programı sayesinde aşılacağını söylüyor.

Ressam Muharrem Pire ve eşi Nurşen Pire, Ankara'da imzasını verdi. Perinçek'in Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağını vurguladı.

Perinçek'e imza verenler arasında İş insanı Trabzonspor eski yöneticisi Harun Yavuz ve iş insanı İbrahim Şanlı da vardı.