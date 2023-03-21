Doğu Perinçek'ten Erbakan'a nezaket ziyareti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a ziyaret etti. Görüşmede seçim süreci ele alındı.

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Cumhurbaşkanı adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, parti genel merkezinde ziyaret etti.

Doğu Perinçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıkmada, “Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunduk. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu süreçle ilgili görüş alışverişi yaptık.” İfadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi’nin sosyal medya hesabından da görüşmenin fotoğrafları paylaşıldı. Paylaşımda “Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve beraberindeki heyet Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’a nezaket ziyaretinde bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Perinçek için imza hattı: 0506 156 26 37

# Doğu Perinçek # fatih erbakan

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