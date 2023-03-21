Yarın sabah 8'de imza için seçim kurullarına

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci yarın sabah 8'de başlıyor. Siz de sadece nüfus cüzdanınızı yanınıza alarak 27 Mart saat 20'ye kadar kayıtlı olduğunuz seçim kuruluna giderek imza verebilirsiniz.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza süreci başlıyor. İmza vermek oldukça kolay...

22 Mart Çarşamba günü sabah 8 itibariyle kayıtlı olduğunuz seçim kuruluna giderek imza verebilirsiniz.

İmza vermek için nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli.

27 Mart Pazar gününe kadar Cumartesi ve Pazar günleri de dahil saat 20'ye kadar kayıtlı bulunduğunuz İlçe seçim kurullarına gidebilirsiniz.

Ayrıca Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabilir.

# Doğu Perinçek # 100 bin imza

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