Bakan Soylu açıkladı: Sel mağdurlarına yardımlar ne kadar?

Depremin üzerine bir de sel felaketi yaşayan Şanlıurfa ve Adıyaman’la ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgeye giderek çalışmaları takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son durumu aktardı. Bakan Soylu, selden etkilenen 1161 vatandaşa 25 bin TL yardım yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Bakanlar, afet bölgesindeki son durumu paylaştı.

Bakan Soylu "Selden yoğun olarak etkilenen 14 mahallede 1978 ev, 234 iş yeri, 19 okul, 8 cami 3 alt geçit” olduğunu belirtti.

Sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Soylu, selden etkilenen 1161 vatandaşa yapılan yardımları da açıkladı:

Zarar tespiti yapılan 1161 vatandaşımıza can suyu ödemesi olarak AFAD tarafından 10'ar bin lira. İlçelerimizin Sosyal Yardımlaşma Vakıfları, merkez sosyal dayanışma vakıfları tarafından 10'ar bin lira, 20 bin lira. Aynı zamanda da büyükşehir belediyemiz tarafından 5'er bin lira, ilk etapta hiçbir hasar tespiti yapmadan sadece gördüğümüzle yapılan yardımın toplamı 25'er bin lira. 

Öte yandan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle konutu, iş yeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan, elektrik ,doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri olağanüstü hal kapsamında silindi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

# süleyman soylu # Adıyaman # şanlıurfa

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