CHP'den sonra şimdi de İyi Parti'den "Dersim" güzellemesi

Seçim yaklaştıkça İyi Parti, HDP’ye daha fazla göz kırpmaya başladı. İyi Parti Genel Merkezi’nin etnik ve mezhepsel söylemleri arttı.



Cumhurbaşkanlığı yarışında HDP’yi meşrulaştırma girişimlerinde ilk adımı İyi Parti Lideri Meral Akşener attı. Akşener, “Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesine karışmayız” dedi.



Şimdi de İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Tunceli’den bahsederken cumhuriyet karşıtı bölücülüğün simgesi olan “Dersim” sözcüğünü kullandı:

- Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rizeli bir kaptanın çocuğu ile Dersimli 7 çocuklu bir ailenin çocuğu arasında seçim yapacaksak bu cumhuriyetin bize sunduğu fırsat eşitliğidir

Özlale, bu sözleri CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’ndeki “Millet İttifakı Genel başkanlar Buluşması” oturumunda söyledi. Kürsüde İyi Parti Lideri Akşener’in olması bekleniyordu ancak İzmir’e gitmeyi tercih etmedi. Kılıçdaroğlu’na 4 genel başkan ile 1 genel başkan yardımcısı eşlik etti.



Liderler tek tek konuştu. İyi Parti adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale de 6’lı masanın 21. yüzyıl toplumsal sözleşmesinin fırsat eşitliği ilkesinden söz etti. Özlale, Erdoğan’ın Rizeli, Kılıçdaroğlu’nun ise Dersimli olduğunu vurguladı.



Meral Akşener’in kurmayı, Cumhuriyet’in Tunceli’si yerine etnik ve mezhepsel bölücülüğün adı Dersim’e özel gönderme yapması akıllara Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Dersimli Kemalim ben” çıkışlarını getirdi.



Dersim İsyanı’nı 1937’de genç Atatürk Cumhuriyeti’ne karşı Seyit Rıza önderliğinde başlatılmıştı. Atatrük yönetimi İngiliz işbirlikçisi Seyit Rıza ve isyanını ezdi. Cumhuriyet Dersim’i Tunceli, yoksul halkı feodal ağalığın karanlığından çıkarıp yurttaş yaptı.



Cumhuriyet Devriminden sonra, Dersim etnik ve mezhepsel bölücülüğün simgesi oldu. Bölücü ayaklanma bizzat Atatürk’ün talimatıyla bastırıldı. Bugün Atatürk’ün koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu da her fırsatta Tunceli yerine Dersimli olduğunu ifade ediyor.



Türk milliyetçilerini HDP ile buluşturamayan sistem bir gece Meral Akşener operasyonu ile MHP’yi böldü. İşte o Akşener, Demirtaş’ın kahvaltı teklifine yeşil ışık yaştı, terör örgütü PKK’yı Kürt siyasal hareketi olarak tanımladı, Kılıçdaroğlu’nun HDP ile görüşmesini meşrulaştırdı. Son vukuat da Tunceli’yi Dersim olarak göstermek oldu.