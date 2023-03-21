Toplumun geniş kesimleri Perinçek'in adaylığı için seferber oldu

Sanatçılardan yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere çok sayıda isim seferberliğe dahil oldu.

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek imza seferberliği büyüyor. Vatan Partisi'nin mücadelelerinde omuz verdiği Sıhhiye pazar esnafı da Perinçek için harekete geçti.

Pazar esnafı Dönüş Gürbüz, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Çankaya Belediyesi'ne Sıhhiye Sosyete Pazarı'nı yıkma kararından geri adım attırdıkları için Vatan Partisi'ne teşekkür etti. Perinçek için herkesi imza vermeye davet etti.

Sanatçı-yazar Ekrem Ataer de Perinçek için imza seferberliğine dahil olan isimlerden biriydi.

"İMZA VERECEĞİM"

Büyük imza seferberliğe destek verenler arasında Turan Dursun'un oğlu yazar Abit Dursun da vardı. 2018 yılında da Perinçek'e imza verdiğini ifade eden Dursun, yine Perinçek'e imza vereceğini vurguladı:

- İmza vereceğim. Öncelikle şunu belirteyim ki bugünkü seçim sistemini doğru bulmuyorum. 600 bin liranız olacak, 100 bin imza toplayacaksınız… Bir parti başkanı bile bu türlü engellerle karşılaşıyorsa, bu sistem doğru değildir. Düzeltilmesi gerekiyor. Demokrasiden yana yurttaşların bu gerekçeyle bile olsa gidip 100 bin imzayı tamamlaması gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Yalçın Yılmaz da Perinçek'e imza vereceğini kaydetti.

Bir imza çağrısı da Türkiye Sanatçılar Birliği'nden geldi. Birliğin Genel Başkanı Murat Demirbaş herkesi Perinçek'e imza vermeye çağırdı.