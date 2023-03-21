Vatan Partisi Perinçek'in adaylığı için seferber oldu

Vatan Partisi 100 bin imza hedefi için sahada büyük çalışma yürütüyor. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermek isteyen vatandaşlar, yurdun dört bir yanında kurulan masalarda tek tek bilgilendiriliyor.

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Vatan Partisi 100 bin imza hedefi için sahada...


Vatan Partisi, 100 bin imza için çalışmalarını hızlandırdı. Açılan imza masalarında yurttaşlar, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Cumhurbaşkanı adayı olması için ön imza atıyor.

Adreslerden biri Ankara Kızılay oldu. Vatan Partisi Çankaya İlçe Başkanlığı’nın açtığı masaya yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Vatan Partisi’nin 100 bin imza çalışması İzmir’de de devam ediyor. Konak Meydanında açılan masaya imza veren vatandaşlar Perinçek’in de bu yarışta olmasını istiyor.

Konakta fahiş kira artışı sebebiyle eylem yapan SGK Blokları esnafı da Perinçek’e desteğini açıkladı. Esnaf Perinçek için göreve hazırız dedi.

Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için imza vermek isteyen vatandaşlar, ayrıntılı bilgi ulaşmak adına perincekicinimza.com adresini ziyaret edebilir.

Ayrıca Perinçek için İmza Hattı da kuruldu. Akıllarında soru işareti olan vatandaşlar 0506 156 2637 numaralı hattı da arayabilir.

# vatan partisi # Doğu Perinçek

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