Perinçek için imza seferberliği: "Bir imza da senden"

Gazeteyi baskıya gönderdiler, Ana haber akışını hazırlayıp sahaya çıktılar.

Vatan Partisi Genel Başkan Dr. Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adaylığı için başlayan 100 bin imza seferberliğinde çalışmalar hızlandı. Türkiye'nin dört bir yanında ön imza masaları açılıyor.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi çalışanları da büyük seferberliğe dahil olarak İstanbul'da çalışmalara katıldı.

Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi emekçileri vatandaşlara bildiri dağıttı akıllardaki soru işaretlerini yanıtladı.